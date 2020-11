Roma 2021: Zingaretti smentisce ipotesi sua candidatura

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti smentisce l’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Roma. “Non c’è ancora in nessuna città italiana un candidato sindaco per le prossime amministrative – ha sottolineato in una intervista su Sky Tg 24 – c’è un po’ un’ossessione per Roma. E mi viene in mente una frase di Sabrina Ferilli, che ripeteva in una pubblicità, che ‘a noi italiani ci piace tanto chiaccherare’. Mi permetto di dire: preoccupiamoci in questo momento di sconfiggere il virus e riduciamo gli spazi del gossip, che non è quello che le persone si aspettano da noi”.

Stampa