Roma, altro bus in fiamme a piazza Irnerio

Ancora un mezzo ATAC in fiamme a Roma. E’ successo nella notte quando un incendio si è sprigionato su un bus della linea N46 mentre percorreva via Aurelia, all’altezza di piazza Irnerio. Il conducente ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, quindi ha avvisato vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per le persone. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte di ATAC.

“Mentre la Raggi fa propaganda parlando di nuovi mezzi pubblici in arrivo per Roma, la cronaca ricorda ai cittadini la dura realtà con l’ennesimo autobus dell’Atac andato in fiamme. La Capitale merita molto di più e molto di meglio: la Lega ha idee, proposte e nomi per risollevarla”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.