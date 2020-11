Coronavirus, Lazio: Al lavoro su piano per primi 200mila vaccini

“Stiamo preparando il piano per i primi 200mila vaccini Covid destinati a tutto il personale sanitario e delle Rsa compresi gli anziani, tutti i medici di medicina generale, i pediatri e i farmacisti”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Nel Lazio, intanto, si sono superati i 100 mila casi totali da inizio pandemia. L’eta’ media e’ di 45 anni; i positivi sono equamente ripartiti tra maschi (50%) e femmine (50%). E’ quanto reso noto nel bollettino di oggi.Il 72% e’ stato individuato da attivita’ di screening e il 28% da test per sospetto diagnostico. I ricoverati con sintomi sono il 3,2% e i ricoverati in terapia intensiva sono lo 0,3%. gli attualmente positivi sono l’80%, di cui il 96% in isolamento domiciliare, i deceduti sono l’1,9% e i guariti il 18%.

Diminuiscono oggi i nuovi positivi in regione. “Oggi, su quasi 25mila tamponi, si registrano 2.533 casi”, rende noto l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 2.658 su 30mila tamponi eseguiti. Si riduce anche il numero dei morti: oggi sono 20, mentre ieri erano stati 37. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece stati 336.