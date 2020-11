Garbatella, ieri a fuoco sei cassonetti: è caccia al piromane

Sei diversi incendi di cassonetti dei rifiuti di proprietà dell’Ama sono stati appiccati tra il tardo pomeriggio e le prime ore della serata di ieri in zona Garbatella a Roma.

I roghi, quasi certamente dolosi, sono stati segnalati dai residenti, a partire dalle 19; il primo in via Nicolò da Pistoia, poi a seguire in via Ignazio Persico, via Giacinto Pullino, piazza Pantero Pantera, via Giovanni Battista e via Giovannipoli. Diversi i cassonetti distrutti nonostante il lavoro dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della stazione Garbatella e i loro colleghi del nucleo Radiomobile. I militari stanno acquisendo le immagini dalle telecamere della zona per tentare di risalire al piromane.