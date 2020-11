Roma: auto investe un uomo su via Aurelia

Camminava a piedi sulla via Aurelia ed e’ stato travolto da un’auto di passaggio. E’ successo ieri, al km 11,700, direzione fuori Roma, intorno alle 22.50 quando l’uomo, un 59enne di Cerveteri, e’ stato investito da una Fiat Qubo, in servizio di vigilanza privata, guidata da un uomo di 58 anni che si e’ fermato sul posto per allertare i soccorsi.

Sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo Appio.