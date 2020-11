Salvamamme, valigie per donne in fuga da violenza e per Covid

Alla vigilia della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne l’Associazione Salvamamme, lancia un nuovo progetto pilota, l’app della ‘Valigia di Salvataggio’, che va nella direzione della massima diffusione e condivisione dell’iniziativa pensata per donne che hanno avuto il coraggio di fuggire dalla violenza per ribaltare il proprio destino. Lo rende noto l’associazione.

Il progetto prevede un piano di pronto intervento con assistenza psicologica, legale e ‘materiale’ per le donne costrette alla fuga dalla loro abitazione e che rimangono prive di ogni cosa.

Da quando e’ stato avviato sono state consegnate 1615 valigie a donne vittime di violenza e ai loro bimbi e in media ogni anno ne vengono predisposte piu’ di 200 che vengono distribuite in tutta Italia. Ora, grazie alla sinergia con la Softlab, Salvamamme lancia il pilota sulla Capitale dell’app dedicata, la cui sperimentazione prendera’ il via a gennaio 2021 e che, grazie a un importante sostegno e sinergia con l’Associazione Confindustria Alberghi, permettera’ una risposta e un primo immediato alloggio a chi ha avuto il coraggio di fuggire dalla violenza. Ambasciatrice nel mondo di questo importante progetto la principessa Camilla Di Borbone delle Due Sicilie.

Salvamamme non si e’ fermata neanche durante il lockdown e, anche se c’e’ stata una riduzione delle richieste causata dall’incessante controllo del partner violento, ci sono stati interventi anche su casi particolarmente gravi, per cui lo strumento emergenziale come quello proposto dall’app diventa fondamentale. Si sono invece amplificati i dati legati alle richieste delle persone in grave difficolta’ a causa della pandemia che, oltre alla problematica della sopravvivenza, si trovano anche a dover far fronte, spesso, alle necessita’ dei parenti ricoverati o chiusi in casa propria in quarantena. Grazie al supporto di BNL e’ nata l’idea di inserire anche il Covid Care Kit composto da pigiama, pantofole, prodotti per l’igiene e dispositivi di protezione, biancheria e quanto necessario in base alle singole situazioni.

I primi cento kit personalizzabili verranno distribuiti a Roma tra le famiglie e gli ospedali che ne faranno richiesta.

La consegna dei kit e’ affidata alle Fiamme Oro Rugby e all’Associazione Angeli in Moto da sempre al fianco dell’associazione. Spiega Grazia Passeri, presidente di Salvamamme: “Convegni e parole non bastano, occorre riconquistare spazi di dignita’ per chi e’ apparentemente messo all’angolo. Le valigie come i Covid Kit sono strumenti che rispondono anche ai bisogni di cura e attenzione che vanno ben oltre alla loro materialita’”.