Roma, centro invaso nel fine settimana: in arrivo la stretta

Un nuovo Comitato per l’ordine pubblico si riunirà a giorni per stabilire se sia necessario varare misure più restrittive per vietare gli assembramenti nel fine settimana.

Nonostante i controllo disposti dal questore di Roma nelle zone del centro storico (Tridente ed area compresa tra via Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare e piazza Risorgimento) lo scorso fine settimana, racconta il dorso locale del Corriere, non si sono comunque evitate le folle di persone in strada a fare shopping.

Una situazione che, visto l’imminente arrivo del Natale, potrebbe degenerare. Per questo il Comitato valuta tra le misure anche una chiusura su larga scala di strade e piazze