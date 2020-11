Atac, come mai i nuovi bus non integrano corposamente il servizio?

Non è andata giù l’ennesima presentazione-celebrativa dei bus ai tanti blogger che si occupano della mobilità capitolina. Come si legge su Diario Romano, pare che alcune vetture presentate come nuove nell’ultimo happening di San Basilio in realtà fossero in servizio nei giorni precedenti. Alcune tolte dal servizio per essere messe a disposizione della presentazione mediatica e politica.

Ma c’è un altro tema, ben più interessante, che riguarda l’impatto dei nuovi bus arrivati in questi anni a Roma sullo stato del servizio.

A interrogarsi su questa vicenda è stato Mercurio Viaggiatore, attentissimo blogger dei trasporti e vecchia conoscenza di Radiocolonna. Secondo Mercurio, a Roma sarebbero arrivati centinaia di nuovi autobus ma il servizio non ne avrebbe tratto giovamento, come rilevabile da questo screen:

“Continua a circolare lo stesso numero della prima riduzione estiva – siamo intorno all’87% di servizio – mancano almeno 100 autobus all’appello, mettiamo a raffronto il 26 maggio ed il 23 novembre – rileva il blogger – Mancano autisti? Tutto può essere ovviamente. Altra ipotesi: hanno rottamato molti più bus di quelli arrivati?

Non si sa, quello che è certo è che di fatto il servizio da giugno 2016 non ha mai superato il 90%, unico dato stonato è un 90,8% di febbraio 2020 ma poi di nuovo sotto”.