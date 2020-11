A San Lorenzo il murale di Laika contro sgombero Cinema Palazzo

La sindaca di Roma Virginia Raggi in tenuta antisommossa, con casco, manganello e fascia tricolore. E’ questo il murale apparso oggi in via degli Etruschi, nel quartiere San Lorenzo, nella Capitale. Autrice del disegno la street artist Laika che spiega cosi’ senso della sua opera, realizzata a pochi giorni dallo sgombero del Nuovo cinema Palazzo.

“La sindaca decide di continuare la sua campagna elettorale all’insegna dell’ideologia del decoro e della legalita’ con lo sgombero del Nuovo cinema Palazzo, uno dei luoghi piu’ vivi del panorama culturale romano. Non e’ questa l’idea di citta’ che mi piace”, scrive Laika