Roma: al via rilevamento velocità Galleria Giovanni XXIII

La Giunta Capitolina ha dato il via libera al progetto definitivo per la realizzazione del nuovo sistema di rilevamento della velocita’ media dei veicoli all’interno della Galleria Giovanni XXIII. Dopo i lavori di manutenzione stradale realizzati nella canna sud e nord, attesi da 16 anni, l’installazione del nuovo impianto consentira’ di abbassare il rischio di incidenti stradali. L’importo complessivo a disposizione dell’appalto e’ di 1 milione di euro, e prevede la fornitura delle apparecchiature e i lavori dopo l’espletamento delle procedure di gara.

“Con i lavori di riqualificazione della Galleria Giovanni XXIII abbiamo migliorato le condizioni di sicurezza all’interno di una delle infrastrutture piu’ importanti del quadrante nord della citta’. Col nuovo sistema di rilevamento della velocita’ media cercheremo di ridurre ancor di piu’ il rischio di incidenti nella Galleria, il cui numero e’ diminuito nell’ultimo anno anche grazie al nuovo asfalto, alla rinnovata illuminazione e alla segnaletica stradale piu’ visibile”, spiega la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Con l’approvazione della Delibera portiamo a termine un percorso avviato per restituire nuova funzionalita’ e piu’ sicurezza alla Galleria Giovanni XXIII, che hanno incluso anche la sua manutenzione straordinaria. I lavori inizieranno nei prossimi mesi, dopo che sara’ aggiudicata la gara per i lavori, che bandiremo entro fine anno. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, miglioriamo la sicurezza stradale su una infrastruttura importante per la viabilita’ in citta’”, precisa l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.