Raggi, “in caso di condanna in processo Marra vado avanti”

Il 14 dicembre prossimo si terrà una nuova udienza del processo a Virginia Raggi sul caso Marra. In caso di condanna, ha detto la sindaca di Roma intervenuta su Rai News 24, “Io vado avanti, in questo momento la città ha bisogno di guida sicura e io sono onesta e sto portando avanti misure fondamentali per la nostra città”.

