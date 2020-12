Tragedia sulla Pontina, scende da auto e tir lo uccide

Un uomo e’ morto travolto da un tir su via Pontina a Roma. E’ accaduto intorno alle 5.30 tra il chilometro 26 e 27.

Sul posto la polizia locale del Gruppo Eur per i rilievi e la viabilita’. Il traffico è stato provvisoriamente deviato al km 35,100 in direzione Laurentina. Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Da una prima ricostruzione dei vigili, un tir guidato da un 51enne per cause ancora in fase di accertamento, ha travolto un uomo di 43 anni , uscito dall’auto che si era fermato su una banchina laterale. La vittima e’ morta sul colpo.