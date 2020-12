Tor Bella Monaca, investita da un’auto: morta 58enne

Incidente mortale stamattina intorno alle 7 in viale Duilio Cambellotti all’incrocio con via di Tor Bella Monaca a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. A perdere la vita una donna marocchina di 58 anni che è stata investita da una Fiat Panda guidata da un’italiana di 60 anni che si è fermata a prestare soccorso. Al momento viale Duilio Cambellotti in direzione del policlinico Tor Vergata è chiuso al traffico. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente

