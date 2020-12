Tornano le officine mobili per guasti bus Atac

Presto torneranno a circolare in strada nuovi furgoni per il pronto intervento “sui nostri autobus Atac: 10 ‘officine mobili’ che saranno utilizzate per raggiungere sul posto i mezzi guasti e velocizzare le riparazioni”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi su Facebook aggiunge che “oggi un bus può rimanere fermo nel traffico anche solo per un guasto banale, magari risolvibile in pochi minuti. Con il pronto intervento accorciamo i tempi e diminuiamo le corse perse. Negli anni questo servizio è stato tagliato e poi affidato completamente a ditte esterne. Noi abbiamo voluto riportarlo all’interno dell’azienda, dopo un’adeguata formazione dei nostri meccanici”, conclude la sindaca.