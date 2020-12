Gerometta, “su rotazione vigili centro si vedrà a breve”

Sulla rotazione degli agenti della polizia locale di Roma, nel centro storico cittadino, chiesta dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, a seguito dell’inchiesta giornalistica della trasmissione tv Report, il neo comandante Paolo Gerometta prende tempo e in un’intervista a Il Messaggero risponde: “Sono questioni che si vedranno prossimamente”.

Alla domanda se non sia sicuro che si faccia Gerometta replica: “Adesso non lo so. Non mi sento di espormi perché ancora non ho affrontato l’argomento. Nel Corpo c’è un apposito reparto che si occupa di anticorruzione e che sta esaminando la questione”. Infine, il rapporto con il comandante dimissionario Stefano Napoli, Gerometta lo definisce “ottimo”. “Ci sentiamo costantemente – dice -. Mi onoro della sua amicizia, rimarrà la collaborazione che c’è sempre stata”.