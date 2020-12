Roma, rafforzati controlli vie dello shopping e zone movida

‘Sorvegliate speciali’ per il weekend, per il ponte dell’Immacolata e per tutte le festività le vie dello shopping della Capitale e le zone di ritrovo particolarmente frequentate. Riconfermato il dispositivo di sicurezza degli ultimi weekend con un’intensificazione dei controlli estesa anche a Trastevere e all’Eur dove si erano verificati maggiori assembramenti. E’ quanto emerge dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto Matteo Piantedosi.

Nell’incontro sono state messe a punto le misure di sicurezza per i prossimi quattro giorni.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, anche la sindaca di Roma, Virginia Raggi e l’assessore alla Sanita’ del Lazio Alessio D’Amato. Il Comitato ha deciso che i controlli verranno estesi, oltre alle giornate di sabato e domenica, anche a lunedi’ e martedi’, il ‘ponte dell’Immacolata’. In base alle presenze registrate negli scorsi fine settimana, si e’ deciso di ampliare la lista delle aree a rischio assembramento, – che gia’ include il Centro storico e Prati – estendendo i controlli anche alle vie dello shopping. L’obiettivo resta quello di consentire la cosiddetta ‘corsa ai regali’, salvaguardando al contempo la salute pubblica e il commercio degli esercenti.