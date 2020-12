Maltempo flagella la Ciociaria, allagamenti e frane

Le abbondanti piogge hanno ingrossato ben oltre il livello di allarme i corsi d’acqua che solcano la provincia di Frosinone. Nel sorano e per tutto il corso del fiume Liri si sono verificati allagamenti fino a Pontecorvo e San Giorgio a Liri.

Osservata speciale la Cascata di Isola del Liri. Preoccupazione anche per il Gari che a Sant’Angelo, frazione di Cassino, ha allagato la campagna circostante. Vigili del fuoco e protezione civile sono stati al lavoro per tutto il giorno.

“Dalle prime ore di questa mattina (ieri ndr) siamo in contatto diretto con i sindaci di tutta la Regione per monitorare l’evolversi della situazione nei luoghi più colpiti e gli eventuali danni causati dal maltempo di queste ore”. Così in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

“Nel pomeriggio ho fatto un sopralluogo a Fontana Liri, nel frusinate, per un evento franoso. Successivamente ad Isola del Liri, dove ci sono alcune zone allagate e la cascata, sebbene sotto controllo, è comunque in piena. Voglio ringraziare gli operatori e i volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, tutte le persone impegnate in queste ore e i nostri amministratori che, come sempre, non si risparmiano davanti alle difficoltà. Anche in questa occasione – conclude – la Regione farà la sua parte al fianco dei cittadini e del nostro territorio”.