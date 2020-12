Raggi lancia con Federica Angeli 4 progetti per periferie

Roma Capitale con la guida di Virginia Raggi, punta con decisione al rilancio delle periferie romane. Scommettendo sul “di più” di immagine assicurato della giornalista Federica Angeli, da qualche settimana consulente del Campidoglio per il contrasto alla criminalità organizzata, Raggi ha presentato oggi in Campidoglio 4 progetti per accelerare in direzione delle periferie in questo scorcio di fine mandato.

“Abbiamo deciso di provare a invertire completamente la rotta, per sostenere quei cittadini che vivono nei quartieri più stigmatizzati della Capitale – ha spiegato Raggi -. Abbiamo iniziato con attività anche minori, come continuare a accendere l’illuminazione che gli spacciatori rompevano, sistemato delle strade, lavorato su parchi come il giardino della balena: abbiamo riportato decoro. In questi ultimi mesi è arrivata anche Federica Angeli, che porta la capacità di riuscire, anche con il suo carattere spontaneo e diretto, a aggregare persone, che ci aiutino con la nostra azione prendendo in mano le redini del proprio quartiere”.

“Abbiamo fatto due protocolli con l’Associazione nazionale magistrati, che andrà in Giunta tra poco, e uno con la Federazione nazionale della stampa – ha spiegato Angeli -. Grazie al primo faremo delle lezioni di Antimafia nelle scuole elementari e medie, un’ora al mese. Mentre con Fnsi, Art. 21 e Associazione No bavaglio nei licei faremo un corso di giornalismo di 40 ore che aiuteranno i ragazzi a raccontare le periferie, e si coronerà con uno stages nei giornali”.

Con il progetto “Il lavoro nobilita il quartiere” il Comune, invece, attribuirà gratuitamente per 24 mesi negozi del patrimonio del Comune a imprenditori che manifesteranno l’interesse di aprire attività “nelle aree più brutte della città – ha spiegato Angeli – in cambio dell’assunzione di persone del quartiere, strappando così consensi alla criminalità organizzata”.

Con l’ultimo progetto, infine, si punta a portare in piazze della periferia grandi spettacoli e arte che avrebbero, usualmente, luogo solo negli spazi del Centro città.