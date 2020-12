Roma, albero cade su alcune auto in sosta

A causa del maltempo, un pino di 20 metri è caduto questa mattina su alcune auto in sosta e due motorini in via Giovanni Severano a Roma. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta. Sul posto il gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale.

Ieri il maltempo ha colpito duramente il litorale romano a Ostia, dove il forte vento ha letteralmente spazzato via le cabine dello stabilimento “La Vecchia Pineta”, scaraventate sul lungomare Lutazio Catulo dove, fortunatamente, non c’erano auto parcheggiate. Sempre a Ostia, vittima della mareggiata anche un delfino, che è rimasto spiaggiato dopo la tromba d’aria e l’ondata di maltempo.