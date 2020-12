Roma: Raggi, nel 2020 roghi tossici diminuiti del 30%

“Il problema dei roghi tossici e’ molto sentito dai residenti di diversi quartieri della citta’. Per questo lo stiamo contrastando con determinazione e con risultati che migliorano la qualita’ della vita di tantissimi cittadini. Il fenomeno sta diminuendo e in alcuni campi rom si e’ quasi del tutto azzerato. Questa azione si affianca al lavoro per superare e chiudere i campi e gli insediamenti: Camping River, Foro Italico e Schiavonetti sono gia’ stati chiusi; per Barbuta, Monachina e una parte importante di Castel Romano siamo in fase avanzata. Grazie all’attivita’ quotidiana dei nostri operatori, diamo a tutti gli abitanti la possibilita’ di integrarsi. Siamo invece intransigenti con chi delinque e vuole vivere nell’illegalita’. E’ la nostra terza via, alternativa sia alla ruspa che al mantenimento di questi ghetti”. Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi su Facebook.

“Tra gennaio e ottobre di quest’anno quest’anno – prosegue – nei campi rom si sono verificati 122 episodi di incendi. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 183. Abbiamo quindi assicurato un abbattimento del fenomeno di oltre il 30% nell’arco di 12 mesi. Un notevole miglioramento prodotto grazie all’attenta sorveglianza del territorio e al controllo costante sui veicoli in entrata e in uscita dagli insediamenti: le verifiche della Polizia Locale di Roma Capitale ha consentito di controllare quasi 18mila veicoli durante quest’anno. In questo modo – conclude – sono stati bloccati i furgoni che trasportano illegalmente e scaricano i rifiuti che vengono bruciati”.