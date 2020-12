Natale: a Roma corsa allo shopping, traffico e folla in centro

Pienone anche oggi in centro a Roma, complice anche la giornata di sole. Traffico nelle vie centrali e strade dello shopping affollate, per la caccia ai regali di Natale. Anche ieri tanta gente per strada, specie nel pomeriggio quando e’ stato necessario attuare alcune chiusure su via del Corso in corrispondenza delle intersezioni con via del Parlamento, via della Vittoria e piazza del Popolo ad intervalli di circa 15 minuti nonche’ la chiusura delle fermate metro “Flaminio” e “Spagna” per circa 2 ore.

Nei controlli disposti dal Questore per verificare il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, nell’ambito delle misure anti-covid, ieri sono state identificate 665 persone e controllati 121 esercizi commerciali.

I controlli, che continueranno anche oggi sono rivolti in particolar modo alle vie dello shopping tra cui l’area del Tridente, via del Corso, piazza di Spagna e la zona di via Cola di Rienzo via Ottaviano e via Candia nonche’ alle zone del litorale romano. Oggi ha riaperto anche il tradizionale il mercato di Porta Portese, megastore e mercati all’aperto hanno infatti riaprire nel weekend. I vigili urbani hanno presidiato il mercato con oltre 50 agenti, in particolare per evitare la formazione di assembramenti e tutelare la salute degli avventori, con verifiche sia nella parte esterna del mercato che all’interno. Presidiati in modalita’ fissa gli accessi con l’impiego di autopattuglie, piu’ una task force, di oltre 20 agenti, dedicata alle verifiche amministrative ed ai controlli.