Qualità della vita, nel 2020 Roma perde 14 posizioni

Roma 32esima nella classifica sulla Qualità della vita realizzata dal Sole 24ore. La Capitale scende di 14 posizioni rispetto allo scorso anno.

L’obiettivo dell’edizione 2020 – che analizza 90 indicatori, per la maggior parte (circa 60) aggiornati al 2020 in base agli ultimi dati disponibili – è raccontare in presa diretta il differente impatto della pandemia da coronavirus sui territori.

L’impostazione della ricerca conferma le sei aree tematiche di analisi che fotografano la complessità della vita nelle province italiane: ricchezza e consumi; demografia e salute; affari e lavoro; ambiente e servizi; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Sono stati inseriti, inoltre, 25 indicatori che documentano le principali conseguenze del Covid-19 su salute, attività economiche e vita sociale.