Pedone investito e ucciso sulla statale Pontina

E’ stato riaperto poco fa il tratto di via Pontina all’altezza della zona Cinque Poderi, a Pomezia (in provincia di Roma), dove questa mattina, alle 7 circa, un uomo e’ stato investito e ucciso da un’auto. Secondo quanto si apprende, l’uomo – un 40enne di Cisterna – sarebbe sceso dal suo mezzo in panne e sarebbe stato travolto da un altro veicolo.

Sul posto oltre al 118 anche la Polizia Stradale. Durante la mattinata sono state registrate lunghe code in direzione Roma e due tamponamenti tra le auto in fila.