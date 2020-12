Maxi tamponamento su A1: 25 feriti, 2 gravi

Tamponamento a catena questa mattina sulla A1, diramazione Roma Sud, all’altezza del km 16.

Nell’incidente, avvenuto per cause ancora non definite, sono rimaste coinvolte due auto, un pullman Cotral e un Tir: secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto i feriti lievi sarebbero una venticinquina, due quelli in condizioni piu’ serie trasportati dal 118 in ospedale.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Al momento “il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano disagi al traffico”.