Prefetto Roma, se zona rossa a Natale di nuovo autocertificazioni

“Il sistema ormai è consolidato: sono previste le autocertificazioni, che sono un sistema per semplificare le cose al cittadino”. Lo ha detto il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, intervenuto su Rai News24, in merito alla possibilità che sia ripristinata la zona rossa in occasione delle festività natalizie. Potrebbero quindi tornare le autocertificazioni. “Chi viene fermato può spiegare e certificare il motivo dello spostamento. Inoltre, per gli spostamenti in auto, se non si è conviventi si può stare solo in due: una persona seduta davanti e una dietro”.

