Municipio I, nuovo look per piazza Borghese

E’ stata inaugurata piazza Borghese, dove sono stati conclusi i lavori iniziati il 7 novembre dal Municipio Roma I per delimitare l’area centrale della piazza, con 18 colonnotti in travertino collegati tra loro da sedute, e restituire una delle piu’ belle piazze del centro storico di Roma, nel rione Campo Marzio, alla sua funzione pubblica di area pedonale e salotto della nostra citta’. Lo rendono noto Sabrina Alfonsi e Jacopo Emiliani Pescetelli, rispettivamente presidente e vicepresidente con delega ai lavori pubblici del Municipio Roma I.

“Abbiamo voluto posizionare proprio in questa piazza uno dei 16 alberi di Natale del Municipio, 3 metri di altezza con addobbi plastic free, peperoncini, bacche rosse, foglie, pigne e luci, che verranno ripiantumati nei giardini dopo il 6 gennaio! Un segno di speranza, allegria e rinascita alla citta’ – continua la nota -. Restituiamo bellezza e decoro ad una piazza per anni invasa da auto in sosta, intorno all’area dei banchi del mercato.

Il Municipio I ha previsto il posizionamento di ulteriori 15 nuovi colonnotti in travertino uguali a quelli gia’ esistenti, in modo da delimitare meglio l’area pedonale, garantendo sempre l’accesso pedonale alla piazza attraverso tre varchi con parapedonali privi di catene distanziati tra loro 1,4 metri.

Nei prossimi giorni posizioneremo una catena manufatta in corrispondenza dell’ultimo colonnotto”.