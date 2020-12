Galleria Giovanni XXIII, chiusure notturne tra 27 e 30 dicembre

Dopo i lavori di riqualificazione completa della galleria Giovanni XXIII proseguono gli interventi di manutenzione per potenziare la sicurezza. Da domani, dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo, sara’ chiusa completamente al traffico la canna nord in direzione Pineta Sacchetti/Gemelli per l’installazione di nuovi pannelli luminosi in prossimita’ delle uscite della galleria.Nella notte del 28 dicembre saranno interdette al traffico entrambe le canne.

Nelle notti del 29 e 30 dicembre solamente la canna a scendere in direzione Foro Italico/Salaria. Sara’ predisposta la segnaletica stradale provvisoria da parte dell’impresa che eseguira’ gli interventi e comunicata la chiusura della galleria con i pannelli a messaggio variabile