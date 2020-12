Coronavirus, nel Lazio oggi 977 nuovi casi e 16 decessi

Nel Lazio oggi su quasi 10 mila tamponi (-779) si registrano 977 casi positivi (-146), 16 i decessi (-8) e +817 i guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 9%.

I casi a Roma citta’ tornano sotto quota 500.

“Ricordo la telefonata alla fine di gennaio che mi annunciava l’individuazione e il ricovero allo Spallanzani dei primi 2 casi italiani di pazienti Covid. Due turisti provenienti dalla Cina. Da quel giorno e’ cambiato tutto: ricoveri, morti, la chiusura delle scuole, il lockdown, la crisi produttiva e dei consumi, gli aiuti all’economia. Uno scontro quotidiano tra paura e speranza che ha coinvolto tutte e tutti in una battaglia di resistenza”. Lo scrive su facebook il segretario del Pd e presidente della regione LAZIO, Nicola Zingaretti, che continua: “Oggi, a fine dicembre, allo Spallanzani i primi vaccini, e’ solo l’inizio, ci vorranno mesi e dovremo ancora lottare per fermare il contagio con regole e responsabilita’, ma, grazie alla scienza, si apre una fase diversa e migliore che richiedera’ nuovi impegni e scelte. Dedichiamo questa giornata alle vittime del Covid, alle donne e agli uomini della sanita’ che giorno e notte, da mesi, lottano con umanita’, dedizione, professionalita’ per curare e salvate vite umane. Ma anche tanti lavoratori e imprenditori che non si sono mai fermati malgrado le difficolta’: un immenso patrimonio da non dimenticare mai. La vaccinazione di massa iniziera’ tra alcuni mesi, prima di allora saremo ancora vulnerabili e quindi dovremo continuare a seguire le regole con responsabilita’. Il vaccino in Italia e nel mondo, come ci ricorda spesso Papa Francesco, dovra’ arrivare a tutti nel piu’ breve tempo possibile. Su questo ci impegneremo e inizieremo nuove battaglie”, conclude Zingaretti.