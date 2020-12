Per ragioni ancora da accertare, questa mattina intorno alle 6.30 si è verificato un incendio su una vettura della linea 06 mentre svolgeva servizio lungo via di Castel Porziano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio da 18 anni. Nessuna conseguenza per le persone. Lo comunica Atac in una nota.

