Roma-Velletri, linea ferroviaria bloccata per investimento

Incidente sulla linea ferroviaria Roma-Velletri, una persona e’ stata investita nel tratto tra le stazioni di Ciampino e Pavona. Sul posto e’ intervenuta l’autorita’ giudiziaria e non si esclude l’ipotesi di un suicidio.

Al momento la circolazione dei treni e’ sospesa tra Ciampino e Velletri ed e’ stato attivato un servizio bus sostitutivo – si legge in un tweet del servizio Luceverde Roma -, inoltre e’ in funzione il servizio di smart caring di Trenitalia che tramite app informa gli utenti in tempo reale sulla circolazione ferroviaria.