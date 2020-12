Santo Spirito, 10 medici positivi: aperta indagine

La Asl Roma 1 apre un’indagine per i contagi tra i medici dell’ospedale Santo Spirito.

Secondo quanto riporta oggi il dorso locale della Repubblica a destare sospetto sono i numeri elevati del contagio: 10 medici su 19 del pronto soccorso, 15 operatori sanitari in Cardiologia. Oggi partiranno le vaccinazioni per medici e infermieri .

La Cgil Fp del territorio ha denunciato “il grave disagio che stanno vivendo i lavoratori dei pronto soccorso Covid 19 San Filippo Neri e Santo Spirito”. Secondo il sindacato “i dispositivi di protezione individuale in alcuni settori vengono distribuiti agli utilizzatori in maniera insufficiente”. È ancora, “ a tutt’oggi non sono definiti con chiarezza i percorsi pulito – sporco, che devono separare i settori Covid da quelli non Covid”.