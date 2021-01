Raggi, riqualificata passerella pedonale metro Garbatella

La passerella pedonale per entrare nella stazione metro di Garbatella “e’ stata completamente riqualificata. E’ solo l’ultimo degli interventi dell’Ufficio coordinamento per il Decoro urbano per consentire ai cittadini di tornare a vivere in sicurezza gli spazi esterni delle metropolitane, dal centro alle periferie”. Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaca di Roma.

“La stazione di Garbatella si e’ rifatta il look: ripulite le scritte e i tag fatti dai vandali sulle panchine in marmo – aggiunge Raggi – e ripristinato il sistema idraulico in tutta l’area esterna. E’ stato anche riqualificato il percorso Loges per le persone non vedenti fino all’attraversamento pedonale di via Giacinto Pullino. Questo e’ un intervento atteso da molti anni. Ora e’ necessario il contributo di tutti per mantenere questa stazione pulita anche in futuro”.