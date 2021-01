Roma, bando per gestione servizio di trasporto scolastico comunale

Al via il nuovo bando di gara per la gestione del servizio di trasporto scolastico di Roma Capitale riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali, agli alunni delle scuole primarie e secondarie statali di primo grado del territorio cittadino e agli alunni con disabilità anche delle scuole secondarie di secondo grado.

L’appalto sarà effettivo dal 15 settembre 2021 per la durata di 8 anni scolastici.

Il nuovo bando voluto dall’Amministrazione punta al rispetto ambientale e all’accessibilità inclusiva. Per contribuire al rispetto dell’ambiente, tutti i mezzi impiegati dovranno essere almeno Euro 6.2. Sono inoltre previsti punteggi premianti per gli operatori economici che impiegheranno mezzi dotati di motore ibrido a energia elettrica o completamente elettrico.

Per promuovere un’accessibilità inclusiva, il bando introduce la possibilità per gli studenti con disabilità e le loro famiglie di scegliere tra il trasporto specifico dedicato e quello non specifico aperto a tutti gli alunni delle scuole, con incremento graduale della quota di accessibilità universale sulla flotta dedicata al servizio. Ciò costituisce un elemento di novità rispetto ai precedenti bandi, che erano invece strutturati in base a un servizio di trasporto ordinario a cui si affiancava quello specifico riservato per alunni con disabilità.

“Abbiamo voluto tradurre nel nuovo bando, con azioni concrete, le richieste avanzate da molte famiglie. La nuova procedura di gara, che interesserà il servizio erogato a partire dal prossimo anno scolastico, punta infatti a rendere il trasporto capitolino dedicato agli alunni più inclusivo e capace di contribuire al rispetto dell’ambiente. Attraverso l’impiego dei soldi pubblici è fondamentale e imprescindibile garantire il miglior servizio possibile, non solo per il trasporto ma anche per contribuire a promuovere all’interno del servizio quelle azioni che rendono una Comunità tale, tra cui la spinta al rispetto dell’ambiente e all’inclusività”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.

“Con la pubblicazione di questo bando Roma Capitale entra a pieno titolo tra le prime Amministrazioni Pubbliche ad applicare la progettazione universale nell’offerta di servizi a così alto livello. Per la prima volta le famiglie con ragazzi con disabilità in età scolare avranno la possibilità di scegliere il miglior trasporto per i propri figli: grazie ad una attenta

progettazione e condivisione con il mondo delle Associazioni e delle Consulte, i ragazzi che vorranno potranno viaggiare insieme senza nessuna distinzione. La disabilità finalmente diventa una semplice ‘condizione’ e non una malattia che causa discriminazione”, dichiara il delegato della sindaca all’Accessibilità Universale Andrea Venuto.

Oltre al servizio per i percorsi da casa a scuola e viceversa, grazie al bando saranno ampliate le possibilità in carico al trasporto scolastico capitolino per consentire agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di partecipare ad attività didattiche, educative, culturali e progettuali complementari alle attività scolastiche, in base alle

esigenze dei singoli istituti.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato il 1° febbraio 2021 entro le ore 10.30. Il bando, identificato con ID 622, è disponibile sulla piattaforma web TuttoGare di Roma Capitale: https://romacapitale.tuttogare.it/gare/id27443-dettaglio