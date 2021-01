Covid; da inizio epidemia metà casi Lazio registrati a Roma

Dei casi finora confermati nel Lazio l’eta’ mediana e’ di 46 anni, equamente ripartiti tra maschi (51,4%) e femmine (48,6%). I casi confermati da inizio epidemia sono cosi’ distribuiti: il 18,3% nella Asl Roma 1, il 20,9% nella Asl Roma 2, l’11% nella Asl Roma 3, il 4,8% nella Asl Roma 4, il 9,3 nella Asl Roma 5, il 10,6% nella Asl Roma 6, l’8,1% nella Asl di Frosinone, l’8,8% nella Asl di Latina, il 3% nella Asl di Rieti e il 5,4% nella Asl di Viterbo. Il 76,3% dei positivi e’ stato individuato da attivita’ di screening e di contact tracing. Il 96,2% dei casi attualmente positivi e’ in isolamento domiciliare, il 3,6% e’ in ricovero ospedaliero e lo 0,2% e’ ricoverato in terapia intensiva. si registra il 45,9% di guariti e il 2,2% di decessi.

“Oggi su quasi 12mila tamponi nel Lazio (-632) si registrano 1.543 casi positivi (-70), 54 i decessi (+9) e +1.175 i guariti”. Lo rende noto in un comunicato l’assessore alla Sanita’ regionale, Alessio D’Amato. Nella Regione, diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 12% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4,9%.

I casi a Roma citta’ sono stabili a quota 700. Nella Asl Roma 1 sono 309 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Ventiquattro sono ricoveri. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 319 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Centoquattordici sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattordici decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 158 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Nove sono ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 69 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 110 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano sei decessi con patologie.