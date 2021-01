Scontro tra due auto a Roma, muore 47enne

Incidente stradale mortale oggi alle 11 in via della Storta, nella Capitale. A scontrarsi due auto. A perdere la vita una donna italiana di 47 anni, a bordo di una Dacia Sandero. Il conducente dell’altra auto, una Opel Meriva, un ragazzo di 20 anni, e’ stato trasportato al Gemelli in stato di shock. Sara’ sottoposto ai test di alcol e droga.

Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro.

Sul posto le pattuglie del XIV Gruppo Montemario della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti intervenuti per ricostruire esatta dinamica dell’incidente. Per consentire i rilievi, le pattuglie hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea della strada, nel tratto da via Brozolo a via Montagnana, provvedendo a deviare il traffico.