Scuola, Zingaretti: “Con riaperture si rischia la zona rossa”

“La curva non si è arrestata. Anzi è in aumento. Deve essere chiaro che l’apertura in presenza delle scuole porterà ad un ulteriore aumento della curva dei contagi Covid ed è molto probabile che presto molte aree torneranno in zona rossa”. Lo ha dichiarato ieri in una nota il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Quindi nuovi contagi, nuovi ricoveri, terapie intensive piene e aumento delle morti degli esseri umani – aggiunge il governatore -. Non è un caso che hanno riaperto le Regioni con alle spalle mesi di dure chiusure con radicali misure di contenimento. Questo deve essere ben chiaro a tutti e a tutte, senza ipocrisie o silenzi”.

“Tutti vogliamo che la scuola riapra, ma membri del governo intervengono senza offrire soluzioni”, ha aggiunto. “Non ci si divida su questo. L’Italia non merita un tale spettacolo. Per tutti è fondamentale e tutti soffriamo dello shock che il virus ha prodotto nelle nostre vite – ha aggiunto il segretario del Pd -. Il costo economico e sociale è e sarà drammatico, e lo pagheranno soprattutto i giovani: pagheranno di più i debiti che stiamo facendo, la fragilità del mercato del lavoro e, se non ci sbrighiamo a partire con la ricostruzione, pagheranno di più l’arretratezza strutturale al quale il nostro Paese sarà condannato”.