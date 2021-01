Roma: incidente in autostrada, un morto e tre feriti

Incidente ieri sera in autostrada da Valmontone e San Cesareo. A causa di uno scontro tra due auto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con l’attrezzatura da taglio per liberare le persone coinvolte dalle lamiere. L’incidente, avvenuto intorno alle 20.50 sull’autostrada A1 in direzione Nord tra Valmontone e San Cesareo al km 584, ha visto quattro persone coinvolte. Tre sono rimasti feriti e uno è morto. L’autostrada è stata riaperta dopo la mezzanotte.

Stampa