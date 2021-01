Coronavirus, Zingaretti: nel Lazio al via vaccinazione over 80

“Iniziata nel Lazio la vaccinazione degli over 80. Ripartiamo. Avanti con fiducia e speranza!” Così su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Sono 93.880 le dosi di vaccino anti – Covid-19 somministrate nel Lazio alle 14. E’ quanto si apprende dal contattore giornaliero delle vaccinazioni su salutelazio.it. Le donne vaccinate nel Lazio sono 57.815 mentre gli uomini 36.065.

Intanto nel Lazio si sta cercando di organizzare la campagna di vaccinazione anti Covid di massa, “quando ci saranno disponibili le giuste dosi di vaccino”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, in occasione della presentazione del nuovo direttore generale del policlinico Umberto I. “Noi ci siamo attivati per cercare spazi idonei. Ma ora la priorita’ e’ avere piu’ vaccini possibili – ha aggiunto l’assessore -. Quando avremo a disposizione quella quantita’ di vaccino giuste, sara’ necessario lavorare h24 e avere spazi idonei per farle. Pensiamo a luoghi che hanno requisiti di distanziamento e sicurezza, doppio accesso che possano far svolgere le vaccinazioni con grandi numeri”.