In fiamme bus Atac della linea 916, nessun passeggero a bordo

Per ragioni da accertare, stamattina intorno alle 6:20, mentre effettuava servizio lungo via Pasquale II, su una vettura della linea 916 si è sviluppato un incendio. A bordo non c’era nessun passeggero.

L’incendio non ha avuto conseguenze per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La vettura era in servizio dal 2004. Lo comunica in una nota Atac.