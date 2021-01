Spari in strada a Roma: ferito un agente di polizia, indagini in corso

Per sfuggire a un controllo della Polizia ha cercato di investire con l’auto un agente. Ne e’ nato un inseguimento durante il quale la Polizia ha sparato un colpo di pistola contro la macchina che ha ferito l’automobilista. E’ accaduto nel pomeriggio in via Monte del Gallo, in zona San Pietro a Roma.

Il conducente della macchina, che ha terminato poi la corsa contro un muretto, e’ stato portato in ospedale. Anche l’agente che ha cercato di investire e’ rimasto ferito.