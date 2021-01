Tor Bella Monaca, tricolore sui ponteggi case Ater

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti mostra su Facebook i lavori sulle palazzine Ater di Tor Bella Monaca.

“Ecco il cantiere delle palazzine Ater a Tor Bella Monaca con il tricolore sui ponteggi. Presenti nelle periferie. Investiamo per riqualificare le case di centinaia di famiglie, per aprire spazi di aggregazione nel quartiere, per dare opportunità ai giovani. Anche così si lotta contro le disuguaglianze. Con l’Italia che resiste e combatte. Con l’Italia che costruisce”, scrive il governatore del Lazio nel post.