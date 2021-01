Covid: D’Amato, nel Lazio in calo i casi positivi e i decessi

Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi positivi (-39), 21 i decessi (-15) e +1.088 i guariti. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanita’ Alessio D’Amato. E mentre diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma citta’ scendono a quota 500″.

Nella Asl Roma 1 sono 189 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sette casi sono ricoveri. Si registrano cinque decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 251 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoquindici i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sei casi sono ricoveri. Si registrano due decessi con patologie.

E sempre parlando dello Spallanzani, l’assessore D’Amato ha detto che “ha preso il via questa mattina in via sperimentale la vaccinazione anti covid dei primi over 80 anni. Saranno circa 500 le prime vaccinazioni effettuate presso l’istituto. Questa prima fase sperimentale registra una buona affluenza e soddisfazione da parte dei cittadini, per evitare attese saranno vaccinati gli anziani over 80 del distretto 12 di Monteverde che saranno inviati direttamente dalla Asl”. Nell’ambito dei test sulla scuola, infine, “su oltre 28 mila prenotazioni disponibili per effettuare gratuitamente quelli antigenici per gli studenti, i posti prenotati ed utilizzati sono stati 10.406 pari a circa il 36%”.