Al via il recupero di parco Volpi

La giunta capitolina ha approvato il progetto di riqualificazione integrale di parco Volpi, polmone verde di circa 1,6 ettari all’interno del XV Municipio, con uno stanziamento di oltre 330mila euro (257mila il costo dei lavori + le spese fisse).

“All’interno dell’area verde – si legge in una nota del Campidoglio – decenni di incuria, saranno realizzati diversi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che mirano al ripristino di adeguati livelli di sicurezza e di decoro. In particolar modo, prima di tutto, verrà installato un nuovo impianto di illuminazione in tutto il perimetro interno del parco e, dove oggi sorge una vecchia pista di pattinaggio, sarà realizzata una nuova area ludica con recinzione in legno. Saranno recuperati i vialetti interni grazie alla posa di una pavimentazione ecosostenibile, riposizionati e portati a livello i cigli in travertino, restaurati i muretti in tufo e le relative soglie, rimosse le barriere architettoniche e gli elementi in ferro che separano le zone del parco, sostituite le recinzioni ammalorate e i cancelli dell’area cani. Verranno, inoltre, riverniciate alcune opere in ferro, installate nuove panchine e si procederà a un monitoraggio della vegetazione con la potatura delle siepi e l’eventuale sostituzione delle piante abbattute perché pericolanti“.

“Con lo stanziamento di questi fondi continua l’opera di recupero degli spazi verdi pubblici di Roma. Un progetto fatto di azioni concrete, fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi, che stiamo realizzando giorno per giorno in tutti i Municipi. Senza distinzioni, ovviamente, tra centro e periferie. Crediamo che i grandi parchi, le ville storiche e tutti i giardini di quartiere della nostra città giochino un ruolo decisivo nel benessere complessivo delle persone che li vivono e, in generale, del nostro ecosistema. Valorizzarli, prendercene cura, è una missione in cui stiamo investendo energie e fondi, in modo organico, per restituire ai nostri figli la città che meritano”, ha commentato l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.