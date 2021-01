D’Amato, “se conteniamo curva tra 14 giorni fuori da zona arancione”

Nel Lazio “se riusciamo a contenere la curva” dei contagi da Covid “tra 14 giorni potremmo venirne fuori. Non siamo vicini alla zona rossa, abbiamo un livello di incidenza del virus tre volte inferiore a Lombardia e Veneto. Ma serve comunque rigore”. Lo ha detto in un’intervista a Il Messaggero l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Inoltre sulla riapertura oggi dei licei nel Lazio “vedremo quali saranno gli effetti tra 14 giorni. Intanto stiamo per chiudere la gara per 600mila test salivari. Li faremo soprattutto alle superiori”, ha concluso.

