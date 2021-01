Covid: Arsial-Caritas Roma, 750mila euro per cibo a indigenti

Oltre 750mila euro per acquistare cibo e generi di prima necessita’ per le famiglie in difficolta’. E’ questo il cuore del progetto “Emergenza Covid-19: interventi straordinari per le persone sole e le famiglie indigenti” realizzato da Arsial, Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura, insieme a Caritas di Roma e presentato questa mattina negli spazi dell’Emporio della Solidarieta’ di Caritas, in via Casilina Vecchia n.19.

Il progetto destina le somme derivanti dalla mancata partecipazione di Arsial alle Fiere e alle altre iniziative promozionali a causa dell’emergenza Covid-19, a un fondo dedicato all’acquisto di prodotti agroalimentari o ittici, freschi o trasformati da aziende con sede nel territorio del Lazio, in favore delle tante persone in difficolta’ che si rivolgono alla Caritas di Roma. Grazie al fondo e’ stata predisposta una grande distribuzione di derrate agroalimentari destinate alle famiglie che accedono all’Emporio della Solidarieta’. Non solo prodotti freschi e di qualita’ come carne, salumi, formaggi, latticini, verdura, frutta, ma anche beni essenziali come olio, caffe’, latte, legumi, pelati e quanto puo’ essere necessario al fabbisogno quotidiano.

“La pandemia e il suo perdurare hanno comportato un impressionante aumento delle situazioni di criticita’ economica, sia nelle famiglie e sia nelle aziende. Abbiamo deciso, quindi, di fornire un aiuto concreto a chi oggi ne ha piu’ bisogno e, al tempo stesso, un supporto al lavoro e alla produzione del nostro comparto agricolo regionale, recuperando somme derivanti dalla mancata partecipazione a fiere ed eventi promozionali”, ha spiegato il presidente Arsial, Mario Ciarla. A sua volta don Benoni Ambarus, direttore della Caritas, rileva che sono oltre 22mila le famiglie assistite dalle parrocchie romane dall’inizio della pandemia. Sono persone che hanno perduto la sicurezza del lavoro e vivono le difficolta’ di programmare il loro futuro e quello dei figli. “Gli aiuti alimentari rappresentano la prima forma di aiuto, a cui fanno seguito anche altre forme di presa in carico e accompagnamento. Per noi – aggiunge – e’ fondamentale che questi non manchino mai per poter sempre offrire qualcosa a chi viene a chiedere aiuto. Grazie alla solidarieta’ di tanti imprenditori, delle istituzioni e dei privati cittadini siamo riusciti a far fronte a queste richieste. Ringrazio Arsial per questo sostegno che assume ancora piu’ valore perche’ avviene sostenendo la filiera agricola del nostro territorio”.