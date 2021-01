Maltempo: a Roma chiuse banchine Tevere, allagamenti e chiusure al traffico

Allagamenti e chiusure al traffico a Roma a causa delle forti precipitazioni che si stanno abbattendo sulla Capitale. Centinaia gli interventi della polizia locale impegnata a mettere in sicurezza le strade.

Chiuse le banchine del Tevere e allerta nelle aree più soggette ad allagamenti come la zona dell’Idroscalo, a Ostia. Criticità anche su via della Magliana, sulla via Laurentina, sulla via Cristoforo Colombo, su via Collatina e in via Tiburtina.

Al lavoro anche la Protezione civile e i vigili del fuoco.

Allagata la stazione della metro A Cipro, a Roma. A causa delle abbondanti precipitazioni che stanno interessando la Capitale si sono infatti allagate le scale della stazione con conseguente chiusura. In un tweet Infoatac consiglia agli utenti di utilizzare la fermata Ottaviano.