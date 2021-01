Sbatte contro recinzione stabilimento facendo surf,grave 57enne

Grave incidente ieri pomeriggio alle 14 in uno stabilimento balneare su lungomare di Ponente, a Fregene.

Un uomo di 57 anni che stava facendo surf, e’ stato trascinato dal vento contro la recinzione metallica dello struttura. Sul posto, oltre al 118, i carabinieri della stazione di Fregene.

Il 57enne, originario della Germania, e’ stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli.

L’uomo, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, ha fratture multiple sul corpo.