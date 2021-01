Roma: a vicolo de’ Catinari murale di Harry Greb per Navalnyj

Harry Greb torna con i suoi murales a colorare la Capitale. Oggi, sul palazzo del Centro russo di scienze e cultura, in vicolo de’ Catinari, vicino piazza Cairoli, lo street artist ha tributato con un ritratto Aleksej Navalnyj politico attivista e blogger russo fra i piu’ noti critici del presidente Vladimir Putin.

Dietro le sbarre ma con una colomba intenta ad aprire la gabbia cosi’ Greb “ha sentito il bisogno di manifestare il mio dissenso per quello che sta accadendo in Russia dove ancora oggi un oppositore politico come Aleksej Navalnyj, reo di avere idee in contrapposizione col regime, viene arbitrariamente arrestato, senza contare l’avvelenamento a cui e’ scampato”, spiega l’artista.

“E oltretutto in queste ultime ore si cerca di zittire la piazza che manifesta, con la repressione violenta. L’Europa e gli Stati Uniti non possono far finta di nulla”, conclude Greb.