Maltempo: onda di piena del Velino nel reatino, famiglie isolate e territori allagati

Nonostante il bel tempo, l’onda di piena dei fiumi Velino e Turano sta per arrivare sulla piana del reatino solcata dai due corsi d’acqua. Maggiori preoccupazioni ci sono, anche a centinaia di metri dalle sponde del Velino che già ieri, nonostante il livello dell’acqua non avesse ancora raggiunto il suo picco, ha già allagato diverse abitazioni costringendo gli abitanti all’evacuazione.

I vigili del fuoco di Rieti sono impegnati, anche con l’ausilio di un elicottero, a controllare il territorio e a soccorrere le famiglie rimaste isolate a causa dell’aumentato livello delle acque.

“Si rinnova l’invito alla massima prudenza a tutti i cittadini, in particolar modo ai residenti nelle zone a ridosso del fiume Turano, tra le quali la zona Annonaria, via Votone, Via Velinia, Via Pantane, via Capannelle”. Si legge in una nota del comune.

“Si ricorda che le competenti Autorità hanno disposto, in via precauzionale, la chiusura del Ponte sulla via Tancia. Per ogni informazione il Centro operativo comunale di Protezione civile risponde ai numeri 0746287285 e 0746287215. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti i volontari di Protezione civile e gli uomini e le donne dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che stanno collaborando nel far fronte alla situazione”.