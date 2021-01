Raggi, ecco la moneta per i 150 anni di Roma Capitale

È stata coniata la moneta speciale per i 150 anni di Roma Capitale d’Italia. A mostrarla la sindaca di Roma Virginia Raggi con uno scatto su Twitter. La moneta riporta la scritta “Roma Capitale 1871-2021” ed è parte della collezione numismatica composta da 15 soggetti ispirati a storia, arte, sport, scienza, natura ed eccellenze enogastronomiche italiane, elaborata da una commissione composta da rappresentanti del ministero, della Zecca di Stato e da maestri d’arte.

“Ecco la moneta dedicata ai 150 anni di Roma Capitale. È stata emessa oggi dalla Zecca dello Stato. Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio per avermi portato in Campidoglio uno dei primi esemplari. Il 3 febbraio festeggeremo la nostra città, la Capitale degli italiani”, scrive Raggi in un tweet.